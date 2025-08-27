Építkeznél az Otthon Starttal? Rád speciális szabályok vonatkoznak, amikről tudnod kell!

Jó hír, hogy az Otthon Start Program nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható. Ám aki házat szeretne építeni a 3%-os hitelből, annak számolnia kell azzal, hogy ez jóval bonyolultabb, mint egy kész lakás megvásárlása. Mutatjuk, milyen feltételek és szabályok vonatkoznak az építkezés előtt állókra. Korábbi cikkünkben körüljártuk az új építésű ingatlanokkal kapcsolatos tudnivalókat az Otthon […]