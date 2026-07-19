Újabb ikonikus budapesti helyszínek születhetnek újjá – a Diplomatanegyed kapuja is teljesen megváltozik
Folytatódik Terézváros nagyszabású közterület-megújítási programja: ezúttal két különleges helyszín, a Lövölde tér és a Révay köz kerül sorra. A beruházások nemcsak szebbé és zöldebbé teszik a környéket, hanem biztonságosabbá és élhetőbbé is, miközben Budapest múltjának egy-egy izgalmas szeletét is újra reflektorfénybe állítják – derül ki a Magyar Építők cikkéből.
A Lövölde tér: egykori mulatóból lett a belváros egyik kedvenc pihenőhelye
Terézváros és Erzsébetváros határán található a hatalmas platánfáiról ismert Lövölde tér, amely ma a környék egyik legkedveltebb találkozóhelye. Kevesen tudják…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.