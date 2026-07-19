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Újabb ikonikus budapesti helyszínek születhetnek újjá – a Diplomatanegyed kapuja is teljesen megváltozik

Folytatódik Terézváros nagyszabású közterület-megújítási programja: ezúttal két különleges helyszín, a Lövölde tér és a Révay köz kerül sorra. A beruházások nemcsak szebbé és zöldebbé teszik a környéket, hanem biztonságosabbá és élhetőbbé is, miközben Budapest múltjának egy-egy izgalmas szeletét is újra reflektorfénybe állítják – derül ki a Magyar Építők cikkéből.

A Lövölde tér: egykori mulatóból lett a belváros egyik kedvenc pihenőhelye
Terézváros és Erzsébetváros határán található a hatalmas platánfáiról ismert Lövölde tér, amely ma a környék egyik legkedveltebb találkozóhelye. Kevesen tudják…

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