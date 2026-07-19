Akár milliókat is elbukhatnak azok, akik kimaradnak az Otthon Startból – mutatjuk, mely bankok adják most a legjobb lakáshitelt

Az Otthon Start teljesen átírta a magyar lakáshitelpiacot, de nem mindenki élhet a legfeljebb 3 százalékos kamatozású konstrukcióval. Akik nem jogosultak a támogatott hitelre – mert már van lakásuk, túl drága ingatlant vásárolnának, vagy egyszerűen nem felelnek meg a feltételeknek –, továbbra is piaci lakáshitelt kénytelenek felvenni. Nekik viszont egy rossz döntés könnyen több millió forintba kerülhet.

A Bankmonitor kalkulátora alapján a Pénzcentrum megnézte, mely pénzintézetek kínálják jelenleg a legkedvezőbb piaci lakáshiteleket, és azt is, mekkora különbség lehet ugyanarra a…