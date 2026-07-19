Négy új lakópark, négy különböző életstílus – Találd meg azt az otthont, ami igazán hozzád illik

Aki ma új építésű lakást keres, már nem csupán négy fal és néhány négyzetméter között választ. Legalább ennyire fontos a környezet, az elhelyezkedés, a szolgáltatások, az energiahatékonyság és az a mindennapi életérzés, amelyet egy lakópark kínál. Összegyűjtöttünk négy olyan fejlesztést, amelyek eltérő igényeket szolgálnak ki, de egy közös bennük: mindegyik korszerű, élhető és hosszú távon is vonzó otthont kínál.

Dunakert Lakópark – Nyugalom és zöld környezet a Duna közelében

A váci Dunakert Lakópark azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a nagyvárosi…