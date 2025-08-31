Újabb fordulat az Otthon Startban: kötelező logó, szigorú szabályok és FIX 3% – minden családnak tudnia kell erről!

Szeptember 1-jén elrajtol az év legnagyobb dobása, az Otthon Start Program, amelynek révén a magyar családok akár 50 millió forintot is felvehetnek FIX 3%-os kamattal új otthon építésére vagy vásárlására. De a kormány nem állt meg ennyinél – vadonatúj rendelet írja elő, hogyan hirdethetik a bankok, ingatlanosok és online portálok ezt a bombasztikus lehetőséget.

Kötelező logó és szlogen mindenhol

A friss rendelettervezet szerint minden hirdetés, reklám és poszt egységes logót, szlogent és arculati elemeket kell, hogy tartalmazzon. Így a lakosság…