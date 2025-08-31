Mohács belvárosa teljesen megújul: milliárdos beruházás, új főtér, szökőkút és amfiteátrum érkezik!

Hamarosan új időszámítás kezdődik Mohács szívében: a Széchenyi tér és környezete teljes felújításon esik át, amely nemcsak a város arculatát, hanem a mindennapok hangulatát is átformálja. A grandiózus fejlesztés a Mohács 500 emlékévhez kapcsolódva, teljes állami támogatással valósul meg – a városnak egy fillér önrészt sem kell biztosítania.

6 milliárdos beruházás, 30 ezer m² megújuló városrész

A bruttó 6,062 milliárd forintos beruházás keretében nem csupán a Széchenyi tér kap új köntöst, hanem a Fogadalmi templom árkádsora, a Szabadság utca, a…