Új lakóparkok Budapesten – modern otthonok minden élethelyzetre

A fővárosban egyre nagyobb a kereslet a korszerű, energiatakarékos és jól megközelíthető új építésű lakások iránt. Legyen szó családalapításról, befektetésről vagy prémium életstílusról, a budapesti lakóparkok kínálatában mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő otthont. Az alábbi négy projekt a különböző városrészek erősségeit és előnyeit egyesíti, miközben közös bennük a minőség, a fenntarthatóság és a kényelmes mindennapok megteremtése.

Palota Liget – Kertvárosi nyugalom, jól átgondolt otthonok

A XV. kerület csendes, zöldövezeti részén épülő Palota Liget ideális választás családoknak és befektetőknek egyaránt. A…