Új városrész épülhet Debrecenben: 8500 lakosnak és 4000 munkahelynek terveznek új központot
Óriási városfejlesztés körvonalazódik Debrecen déli részén. Egy közel 88 hektáros területen olyan új városközpont jöhet létre, amely több ezer ember otthonát és munkahelyét biztosíthatja, miközben teljesen átalakíthatja a város déli térségének arculatát – írja a Magyar Építők.
Debrecen fejlődése újabb mérföldkőhöz érkezhet. Az önkormányzat tervpályázatot hirdetett az egykori majorsági terület hasznosítására, ahol a jövőben egy teljesen új Déli Városközpont épülhet fel. A fejlesztés elsősorban az egyre gyorsabban növekvő Epreskert és Tégláskert városrészeket érinti, amelyek az elmúlt évek ipari beruházásainak köszönhetően…Tovább a teljes cikkre
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