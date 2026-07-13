Fordulat jöhet az ingatlanpiacon? A fejlesztők a kormány elé viszik a nagy tervet – az új lakások áfája is terítéken

Új lakások áfája, euróbevezetés, gyorsabb engedélyezés és több bérlakás – átfogó javaslatcsomaggal készülnek a kormányzati tárgyalásokra az ingatlanfejlesztők. A következő napok egyeztetései hosszabb távon az egész hazai ingatlanpiac jövőjét befolyásolhatják – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Mozgalmas időszak elé néz a hazai ingatlanszektor. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal (IFK) a következő napokban személyes tárgyalásokat kezd az illetékes minisztériumokkal, hogy a szakma javaslatai már a jogalkotás korai szakaszában megjelenjenek.

A szervezet szerint most nyílhat lehetőség arra, hogy olyan változások induljanak el, amelyek évek óta…