Új szintre lép a Haller Park: teljesen átalakul a sportpálya, ilyet még nem láttak a környéken
A következő hónapokban látványos átalakulás vár a ferencvárosi Haller Parkra: az önkormányzat újabb ütemhez érkezett a park megújításában, ezúttal a sportpálya kerül sorra. A fejlesztés végére egy korszerű, több sportág kiszolgálására alkalmas közösségi tér jön létre, modern burkolattal, új sporteszközökkel és napelemes világítással – tájékoztatott a Magyar Építők.
A Haller Park rekonstrukciója már 2018 óta zajlik. Az első ütemben a park nyugati és déli részét újították fel, megújult a központi tér és a parkot átszelő sétány is. Most a fejlesztés…Tovább a teljes cikkre
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