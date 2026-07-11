Új szintre lép a Haller Park: teljesen átalakul a sportpálya, ilyet még nem láttak a környéken

A következő hónapokban látványos átalakulás vár a ferencvárosi Haller Parkra: az önkormányzat újabb ütemhez érkezett a park megújításában, ezúttal a sportpálya kerül sorra. A fejlesztés végére egy korszerű, több sportág kiszolgálására alkalmas közösségi tér jön létre, modern burkolattal, új sporteszközökkel és napelemes világítással – tájékoztatott a Magyar Építők.

A Haller Park rekonstrukciója már 2018 óta zajlik. Az első ütemben a park nyugati és déli részét újították fel, megújult a központi tér és a parkot átszelő sétány is. Most a fejlesztés…