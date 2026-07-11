Az egyik kerület milliárdokat veszít, a másik új lakásokat épít – megdöbbentő különbségeket talált az ÁSZ Budapesten
Óriási eltérések rajzolódnak ki Budapest kerületei között az önkormányzati lakásgazdálkodásban. Míg van olyan városrész, ahol új lakások épülnek, korszerűsítik az állományt és javul a kihasználtság, máshol egyre nőnek a hátralékok, romlik az ingatlanok állapota, sőt az Állami Számvevőszék szerint még a vagyonvesztés kockázata is fennáll – derül ki a Portfolio cikkéből.
A lakhatási válság különösen Budapestet érinti érzékenyen: az elmúlt évtizedben itt emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak, az albérletek is történelmi csúcsra drágultak, miközben továbbra sincs valódi intézményi bérlakáspiac….Tovább a teljes cikkre
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