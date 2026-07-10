50 millió forint két hitelből – Miért érdemes az Otthon Startot és a CSOK Pluszt kombinálni?

Egy fiatal házaspárnak 50 millió forint lakáshitelre lenne szüksége álmai otthonának megvásárlásához. Jogosultak az Otthon Startra és a CSOK Pluszra is, mégis valamiért a két támogatott hitel kombinálását választották. De mi vezetett ehhez a döntéshez? Tamás és Nikolett egy fiatal, 30 éves házaspár lakást szeretne vásárolni Budapesten. A kiszemelt új otthon vételára 90 millió forint, […]