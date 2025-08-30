Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét

Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírást kínál azoknak, akik náluk igénylik a támogatott hitelt. A Raiffeisen Bank közzétette honlapján szeptembertől érvényes hitelt hirdetményét, a dokumentum alapján a pénzintézetnél elérhető lesz már hétfőtől az […]