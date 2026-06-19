Tényleg soha nem voltak ilyen drágák a budapesti lakások? A számok egészen mást mutatnak

A lakáspiaci beszélgetések egyik visszatérő témája, hogy Budapesten már szinte lehetetlen saját otthonhoz jutni, és a lakások soha nem voltak ennyire drágák. Első ránézésre valóban ezt sugallják az árak: egy átlagos használt lakás ára már 90 millió forint körül alakul, az új építésűeké pedig sok esetben a 100 millió forintot is meghaladja – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.

A történelmi összehasonlítás azonban jóval árnyaltabb képet fest. A bérekhez viszonyítva ugyanis a jelenlegi helyzet korántsem számít példátlanul rossznak. Sőt, volt már olyan…