A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát

2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget. De hogyan hatott ez a lakosságra? Alapvetően nem lett hirtelen népszerűbb a készpénz, de az látszik, hogy befolyásolta a magyarok döntését a jogszabályváltozás. Február elsejétől havi két alkalommal, összesen legfeljebb 300 […]