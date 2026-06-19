A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget. De hogyan hatott ez a lakosságra? Alapvetően nem lett hirtelen népszerűbb a készpénz, de az látszik, hogy befolyásolta a magyarok döntését a jogszabályváltozás. Február elsejétől havi két alkalommal, összesen legfeljebb 300 […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
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