Duna-parti otthon modern környezetben: Otthon Starttal is elérhető lakások épülnek Vácon

Vác egyik leggyorsabban fejlődő részén, a Németh László utcában épül a Dunakert Lakópark, amely a természet közelségét és a korszerű városi élet előnyeit ötvözi. A fejlesztés azok számára kínálhat ideális megoldást, akik szeretnének kiszakadni a főváros nyüzsgéséből, ugyanakkor fontos számukra, hogy Budapest továbbra is könnyen elérhető maradjon.

A projekt további előnye, hogy több lakás megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, így a kedvezményes finanszírozásnak köszönhetően a Duna-part közelsége sokak számára elérhetőbbé válhat.

Természetközeli környezet, kiváló kapcsolatokkal

A Dunakert Lakópark egyik…