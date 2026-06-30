Sokan fellélegezhetnek Budapesten: végre jó hír érkezett a Flórián térről
Hónapok óta nehezíti a közlekedést a Flórián téri felüljárók felújítása, de most végre biztató fejleményről számolt be a BKK. A munkálatok már több mint 80 százalékos készültségnél járnak, és ha minden a tervek szerint halad, a nyár végére lezárulhatnak a legfontosabb felújítási munkák. Ez azt is jelenti, hogy ősszel ismét megnyílhat az északi felüljáró az autósok előtt.
Közel a vége: már az új hídszerkezet is épül
A Flórián téri rekonstrukció Budapest egyik legjelentősebb hídfejlesztése, amelyet a KM Építő Kft. generálkivitelezőként,…
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