Sokan fellélegezhetnek Budapesten: végre jó hír érkezett a Flórián térről

Hónapok óta nehezíti a közlekedést a Flórián téri felüljárók felújítása, de most végre biztató fejleményről számolt be a BKK. A munkálatok már több mint 80 százalékos készültségnél járnak, és ha minden a tervek szerint halad, a nyár végére lezárulhatnak a legfontosabb felújítási munkák. Ez azt is jelenti, hogy ősszel ismét megnyílhat az északi felüljáró az autósok előtt.

Közel a vége: már az új hídszerkezet is épül

A Flórián téri rekonstrukció Budapest egyik legjelentősebb hídfejlesztése, amelyet a KM Építő Kft. generálkivitelezőként,…