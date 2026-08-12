A tetőről gyűjtött esővíz lehet a városok új fegyvere a hőség ellen

Az idei, Európa-szerte rekordokat döntő nyár újra megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a szélsőséges hőség a városok számára. Miközben a hőhullámok egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak, a légkondicionálók használata is folyamatosan növekszik, ami tovább terheli az energiahálózatokat, ráadásul a berendezések működése maga is hozzájárulhat a városi környezet felmelegedéséhez. Egy új brit kutatás szerint azonban egy eddig elsősorban vízgazdálkodási célokra használt megoldás, a tetőkről összegyűjtött esővíz, a városi hőterhelés mérséklésében is komoly szerepet kaphat – derül ki az Euronews cikkéből.

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