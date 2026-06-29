Megjelent a rendelet: változik a Babaváró, hosszabbítják a kamatstopot a Diákhitelnél

Megjelent a Magyar Közlönyben: fél évvel meghosszabbítják a szabad célú diákhitelre érvényes kamatstopot. De azok is átmenetileg fellélegezhetnek, akik Babavárót vettek fel és nem született meg időben a baba. Több jó hír érkezett a szabad célú Diákhitel1 adósainak Megjelent a Magyar Közlönyben, így már biztos, hogy meghosszabbítják a szabad célú diákhitelre érvényes kamatstopot. Azt azonban […]