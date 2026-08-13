Lefagyott Budapest irodapiaca: egyetlen új irodaház sem épült, és ez még évekig így maradhat
Aki új irodaházakat keres Budapesten, most hiába nézelődik. 2026 második negyedévében ismét nem adtak át egyetlen új irodaépületet sem a fővárosban, és a szakértők szerint a helyzet rövid távon aligha változik. Bár az irodapiac már túl lehet a legnehezebb időszakon, az új fejlesztések gyakorlatilag leálltak, a bérlők többsége pedig nem új irodát keres, hanem egyszerűen meghosszabbítja meglévő szerződését – olvashatjuk az Economx cikkében.
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF) friss jelentése alapján az irodapiac jelenleg kiváró üzemmódban működik. Az…Tovább a teljes cikkre
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