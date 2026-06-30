Az utolsó pillanatban döntött a kormány: több tízezer magyar család és diák lélegezhet fel

Sokan már attól tartottak, hogy komoly pluszkiadásokkal kell számolniuk, ám az utolsó pillanatban fontos döntést hozott a kormány. Meghosszabbítják a babaváró támogatás egyik kulcsfontosságú határidejét, és a diákhitel-kamatstop is tovább marad érvényben. A változás több tízezer érintett számára jelenthet jelentős pénzügyi könnyebbséget – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Még hónapokat kaptak a babavárós családok

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint módosult a babaváró támogatás egyik legfontosabb szabálya. Azok a házaspárok, akiknek a gyermekvállalási határideje eredetileg 2026. július 1-jén járt volna…