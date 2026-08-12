Vitézy nagy terve: akár 50 ezer új lakás épülhet Budapesten – megnevezte a városrészeket is

Több tízezer új otthon épülhetne Budapest olyan területein, amelyek ma még kihasználatlanok, pedig kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek – erről beszélt Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a főváros lakhatási gondjait nem újabb külvárosi lakóparkokkal, hanem a vasúti rozsdaövezetek újjáélesztésével lehetne megoldani – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Akár 40–50 ezer új lakás is helyet kaphatna Budapest olyan alulhasznosított állami és vasúti területein, amelyek már ma is jól kapcsolódnak a kötöttpályás közlekedési hálózathoz. Vitézy Dávid szerint ezek a fejlesztések egyszerre…