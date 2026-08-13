Vége a dugóknak? Már tudni, mikor nyitják meg újra a Flórián téri felüljárót

Hónapok óta nehezíti a közlekedést Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjának felújítása, de már látszik a munka vége. A Flórián téri északi felüljárón befejezéséhez közeledik a kivitelezés, és ha minden a tervek szerint halad, az iskolakezdésre ismét megindulhat rajta a forgalom.

A felújítás látványos mérföldkőhöz érkezett: ezekben a napokban készül el az új aszfaltburkolat, miközben a szakemberek már az utolsó műszaki feladatokon dolgoznak.

Már az utolsó simításokat végzik

A BKK tájékoztatása szerint a kivitelezés augusztus közepére várhatóan eléri a 93 százalékos készültséget….