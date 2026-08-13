Vége a dugóknak? Már tudni, mikor nyitják meg újra a Flórián téri felüljárót
Hónapok óta nehezíti a közlekedést Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjának felújítása, de már látszik a munka vége. A Flórián téri északi felüljárón befejezéséhez közeledik a kivitelezés, és ha minden a tervek szerint halad, az iskolakezdésre ismét megindulhat rajta a forgalom.
A felújítás látványos mérföldkőhöz érkezett: ezekben a napokban készül el az új aszfaltburkolat, miközben a szakemberek már az utolsó műszaki feladatokon dolgoznak.
Már az utolsó simításokat végzik
A BKK tájékoztatása szerint a kivitelezés augusztus közepére várhatóan eléri a 93 százalékos készültséget….
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.