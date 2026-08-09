Sokan csak télen gondolnak rá, pedig nyáron is vagyonokat spórolhat: ezen múlhat a következő villanyszámlád

A legtöbben még mindig úgy gondolnak a hőszigetelésre, mint a téli fűtésszámlák ellenszerére. Pedig a nyári hőhullámok idején legalább akkora szerepe lehet az energiaszámlák csökkentésében. A szakértők szerint egy megfelelően korszerűsített épület akár a felére is visszafoghatja a hűtési energiaigényt, miközben jelentősen csökkenti a légkondicionálók használatát és az ország villamosenergia-hálózatának terhelését – írja a Portfolio. A téma várhatóan kiemelt figyelmet kap a Portfolio Property Investment Forum konferencián is.

Már nem csak a fűtés miatt fontos a szigetelés

Az elmúlt években…