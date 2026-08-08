Este tényleg drágább lehet az áram Magyarországon? Megszólalt a szakértő, kiderült, mennyire reális az ötlet

Az elmúlt hetek rendkívüli hősége ismét próbára tette a magyar villamosenergia-rendszert. A kormány arra kérte a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőleg csökkentse az áramfogyasztását, miközben egyre többen vetik fel a kérdést: mi lenne, ha ilyenkor egyszerűen többe kerülne az áram? Egy energetikai szakértő szerint az elképzelés szakmailag működhetne, de jelenleg komoly akadálya van a bevezetésének – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Egyre nagyobb gondot okoz az esti áramcsúcs

A nyári hőhullámok idején a villamosenergia-hálózat terhelése rendszeresen az esti órákban…