Este tényleg drágább lehet az áram Magyarországon? Megszólalt a szakértő, kiderült, mennyire reális az ötlet
Az elmúlt hetek rendkívüli hősége ismét próbára tette a magyar villamosenergia-rendszert. A kormány arra kérte a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőleg csökkentse az áramfogyasztását, miközben egyre többen vetik fel a kérdést: mi lenne, ha ilyenkor egyszerűen többe kerülne az áram? Egy energetikai szakértő szerint az elképzelés szakmailag működhetne, de jelenleg komoly akadálya van a bevezetésének – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.
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