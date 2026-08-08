Szeretnéd gyorsabban eladni a lakásodat? Ezekkel a trükkökkel kitűnhetsz a több ezer hirdetés közül

Sokan úgy gondolják, hogy egy ingatlan eladása ma már csak annyiból áll, hogy feltöltik a hirdetést egy ingatlanportálra, majd várják az érdeklődőket. A gyakorlat azonban egészen mást mutat. Az első néhány napban még érkeznek megkeresések, később viszont gyakran teljesen lelassul a folyamat, és az eladók úgy érzik, egyszerűen eltűnt a kereslet.

A legtöbb esetben azonban nem a piac vagy maga az ingatlan a probléma. Sokkal inkább arról van szó, hogy a hirdetés nem kap elegendő figyelmet, nem a megfelelő érdeklődőkhöz…