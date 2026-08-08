Otthon Start: visszaszáll a kamatversenybe az UniCredit Bank

Augusztus 10-tól 2,89 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt az UniCredit Bank, ez jelentős megtakarítást jelenthet a standard évi 3 százalékos kamathoz képest. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy több bank is akciós kamattal kínálja a támogatott hitelt. Augusztus 10-től, azaz hétfőtől évi 2,89 százalékos kamat mellett lehet Otthon Start hitelt igényelni az […]