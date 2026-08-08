Otthon Start: visszaszáll a kamatversenybe az UniCredit Bank
Augusztus 10-tól 2,89 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt az UniCredit Bank, ez jelentős megtakarítást jelenthet a standard évi 3 százalékos kamathoz képest. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy több bank is akciós kamattal kínálja a támogatott hitelt. Augusztus 10-től, azaz hétfőtől évi 2,89 százalékos kamat mellett lehet Otthon Start hitelt igényelni az […]Tovább a teljes cikkre
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