Bankmonitor 

Otthon Start: visszaszáll a kamatversenybe az UniCredit Bank

Augusztus 10-tól 2,89 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt az UniCredit Bank, ez jelentős megtakarítást jelenthet a standard évi 3 százalékos kamathoz képest. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy több bank is akciós kamattal kínálja a támogatott hitelt.   Augusztus 10-től, azaz hétfőtől évi 2,89 százalékos kamat mellett lehet Otthon Start hitelt igényelni az […]

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