Prémium otthon hatalmas terasszal a XIII. kerületben: ilyen lakásokért versenyeznek ma a budapesti vevők
A budapesti újépítésű lakáspiac egyik legkeresettebb városrészében, a XIII. kerületi Kartács utcában kínálnak megvételre egy olyan modern otthont, amely jól szemlélteti, milyen tulajdonságokat keresnek ma leginkább a vásárlók a fővárosban. A közel 76 négyzetméteres, nappali plusz két hálószobás lakás egy több mint 20 négyzetméteres terasszal egészül ki, miközben elhelyezkedése, műszaki tartalma és kialakítása egyaránt a prémium kategóriát képviseli.
A 149,5 millió forintos kínálati ár hozzávetőlegesen 1,74 millió forintos négyzetméterárat jelent, ami jól mutatja, hogy a vevők ma már nem pusztán…Tovább a teljes cikkre
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