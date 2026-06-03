Prémium otthon hatalmas terasszal a XIII. kerületben: ilyen lakásokért versenyeznek ma a budapesti vevők

A budapesti újépítésű lakáspiac egyik legkeresettebb városrészében, a XIII. kerületi Kartács utcában kínálnak megvételre egy olyan modern otthont, amely jól szemlélteti, milyen tulajdonságokat keresnek ma leginkább a vásárlók a fővárosban. A közel 76 négyzetméteres, nappali plusz két hálószobás lakás egy több mint 20 négyzetméteres terasszal egészül ki, miközben elhelyezkedése, műszaki tartalma és kialakítása egyaránt a prémium kategóriát képviseli.

A 149,5 millió forintos kínálati ár hozzávetőlegesen 1,74 millió forintos négyzetméterárat jelent, ami jól mutatja, hogy a vevők ma már nem pusztán…