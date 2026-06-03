Minden vállalkozás egy történet
Vállalkozást indítani nem egyszerű dolog. Megtalálni azt a területet, ahol érezhető a fogyasztói igény, így üzleti lehetőséget rejt magában; megtervezni, felépíteni és működtetni a céget; a siker érdekében folyamatosan fejlődni; megtalálni és megtartani a megfelelő kollégákat; gondoskodni a cég jövőjéről hosszú távon is – a sor szinte végtelen. Ami biztos: a jól működő üzleti partneri […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.