Minden vállalkozás egy történet

Vállalkozást indítani nem egyszerű dolog. Megtalálni azt a területet, ahol érezhető a fogyasztói igény, így üzleti lehetőséget rejt magában; megtervezni, felépíteni és működtetni a céget; a siker érdekében folyamatosan fejlődni; megtalálni és megtartani a megfelelő kollégákat; gondoskodni a cég jövőjéről hosszú távon is – a sor szinte végtelen. Ami biztos: a jól működő üzleti partneri […]