A bank lehet, hogy odaadja a hitelt – de attól még nem biztos, hogy valóban megengedheted magadnak
Sokan még ma is úgy vágnak bele a hitelfelvételbe, hogy elsősorban egyetlen dolgot néznek: mekkora összeget hajlandó adni a bank. Pedig a legfontosabb kérdés valójában nem ez. Hanem az, hogy mi marad a fizetésedből a törlesztőrészlet befizetése után.
Mert hiába tűnik elsőre kényelmesnek egy havi részlet, a hitel valójában évekre meghatározhatja a pénzügyi mozgásteredet. És könnyen előfordulhat, hogy ami ma még vállalhatónak tűnik, néhány év múlva már komoly terhet jelent.
A maximálisan felvehető hitel és a biztonságosan vállalható hitel nem…Tovább a teljes cikkre
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