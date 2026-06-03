A bank lehet, hogy odaadja a hitelt – de attól még nem biztos, hogy valóban megengedheted magadnak

Sokan még ma is úgy vágnak bele a hitelfelvételbe, hogy elsősorban egyetlen dolgot néznek: mekkora összeget hajlandó adni a bank. Pedig a legfontosabb kérdés valójában nem ez. Hanem az, hogy mi marad a fizetésedből a törlesztőrészlet befizetése után.

Mert hiába tűnik elsőre kényelmesnek egy havi részlet, a hitel valójában évekre meghatározhatja a pénzügyi mozgásteredet. És könnyen előfordulhat, hogy ami ma még vállalhatónak tűnik, néhány év múlva már komoly terhet jelent.

A maximálisan felvehető hitel és a biztonságosan vállalható hitel nem…