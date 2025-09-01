OtthonTérkép applikáció – Értesülj elsőként a lakásárak csökkenéséről!
Megtaláltad álmaid lakását, de túl magas az ára? Ne aggódj, könnyen lehet, hogy hamarosan lejjebb viszik! Az OtthonTérkép applikáció segítségével nem maradsz le a kedvező lehetőségekről: elég beállítani az ingatlan árfigyelő funkciót, és azonnali értesítést kapsz, ha a kiszemelt lakás árát csökkentik. Így megelőzheted a többi érdeklődőt, és akár sokat spórolhatsz a vásárlásnál.
Ingatlan árfigyelő, amellyel mindig képben lehetsz
Az OtthonTérkép mobilalkalmazás egyik legnépszerűbb szolgáltatása az Árfigyelő, amely:
push értesítést küld, ha egy lakás ára csökken,
automatikusan tájékoztat az új…Tovább a teljes cikkre
