Szervizspecialistát keres Kelet-Magyarországra a HORSCH Maschinen GmbH

Érdekel a jövőorientált technológia és a fenntartható mezőgazdaság? Szeretnél egy nemzetközi, családi alapítású vállalatnál dolgozni, ahol az innováció és a fejlődés mindennapi érték? A HORSCH Maschinen GmbH Kelet-Magyarországra keres Szervizspecialista munkatársat, aki részt venne a mezőgazdasági technológia jövőjének alakításában.

A HORSCH-ról

A HORSCH 1984 óta családi vállalkozásként működik, mára pedig a világ egyik vezető gyártójává vált a modern mezőgazdasági gépek, valamint a talajművelési, vetési és növényápolási megoldások terén. A vállalat számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, a környezeti értékek védelme és…