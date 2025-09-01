Szervizspecialistát keres Kelet-Magyarországra a HORSCH Maschinen GmbH
Érdekel a jövőorientált technológia és a fenntartható mezőgazdaság? Szeretnél egy nemzetközi, családi alapítású vállalatnál dolgozni, ahol az innováció és a fejlődés mindennapi érték? A HORSCH Maschinen GmbH Kelet-Magyarországra keres Szervizspecialista munkatársat, aki részt venne a mezőgazdasági technológia jövőjének alakításában.
A HORSCH-ról
A HORSCH 1984 óta családi vállalkozásként működik, mára pedig a világ egyik vezető gyártójává vált a modern mezőgazdasági gépek, valamint a talajművelési, vetési és növényápolási megoldások terén. A vállalat számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, a környezeti értékek védelme és…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.