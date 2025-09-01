Megdöbbentő fordulat: újabb magyar város zárja be kapuit a betelepülők előtt – még nyelvtudás és pénz is kellhet!
Újabb település döntött úgy, hogy szigorú szabályokkal védi meg helyi közösségét a tömeges betelepülésektől. Ezúttal Sátoraljaújhely lépett: az önkormányzat elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét, amely gyökeresen átalakítja az ingatlanvásárlás és a lakcím létesítés szabályait.
Nem költözhet ide akárki
A 13 ezres északkelet-magyarországi város önkormányzata mostantól elővásárlási jogot gyakorolhat az eladó ingatlanokra, és akár meg is tilthatja az új lakcímek bejelentését. Aki mégis szeretne beköltözni Sátoraljaújhelyre, annak szigorú feltételeknek kell megfelelnie.
Kötelező nyelvtudás és betelepülési hozzájárulás
A legvitatottabb pont:…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.