Otthon Start: életre szóló lehetőség vagy a trükközők paradicsoma? – mindenki a legtöbbet próbálja kihozni belőle!

Beindult az Otthon Start, és vele együtt az ingatlanpiac is – de nem mindenki tisztán játszik.Miközben a fiatalok és az albérletben élők óriási lehetőséget kaptak a fix 3%-os hitellel, az eladók egy része máris kreatív trükkökkel próbál extra milliókat kicsikarni.

Van, ahol a hirdetett ár azonnal megugrik, ha a vevő Otthon Start hitellel érkezik.

Előfordul, hogy a garázst vagy a konyhabútort külön milliókért számolják fel, csak hogy papíron beleférjenek a plafonárba.

Egy lakás akár 82-ről 98 millióra is drágulhat pillanatok…