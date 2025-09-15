Otthon Start: életre szóló lehetőség vagy a trükközők paradicsoma? – mindenki a legtöbbet próbálja kihozni belőle!
Beindult az Otthon Start, és vele együtt az ingatlanpiac is – de nem mindenki tisztán játszik.Miközben a fiatalok és az albérletben élők óriási lehetőséget kaptak a fix 3%-os hitellel, az eladók egy része máris kreatív trükkökkel próbál extra milliókat kicsikarni.
Van, ahol a hirdetett ár azonnal megugrik, ha a vevő Otthon Start hitellel érkezik.
Előfordul, hogy a garázst vagy a konyhabútort külön milliókért számolják fel, csak hogy papíron beleférjenek a plafonárba.
Egy lakás akár 82-ről 98 millióra is drágulhat pillanatok…
