Fordulat az építőiparban? – Megszólalt a szakember, és kimondta, mi jöhet most!

Hónapok óta csak a rossz hírek domináltak az építőiparban: leálló beruházások, gyenge statisztikák, hiányzó állami és vállalati megrendelések. A júliusi KSH-adatok sem festettek fényes képet. De most megtört a jég – augusztusban robbanásszerű növekedést mutatott az építőanyag-kereskedelem!

Az árak gyakorlatilag nem változtak, mégis 13,7%-kal nőtt a forgalom az előző évhez képest.

Leginkább a felújítási anyagok fogynak, de már özönlenek a családi ház építésekhez szükséges ajánlatkérések is.

Az év első nyolc hónapjában az építőanyag-forgalom közel 10%-kal nőtt, a szigetelőanyagok pedig egyenesen…