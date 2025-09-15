Ne maradj le az ingatlan árak csökkenéséről – töltsd le az OtthonTérkép mobilappot!
Szeretnél azonnal értesülni, ha egy kiszemelt lakás vagy ház olcsóbb lesz? Az OtthonTérkép mobilalkalmazás segítségével elsőként kaphatsz értesítést az ingatlan árak csökkenéséről, így sosem maradsz le a legjobb ajánlatokról. Akár otthon vagy, akár úton, az app közvetlenül a telefonodra küldi a push értesítést.
Miért fontos figyelni az ingatlan árak csökkenését?
Az ingatlanpiacon a leárazott lakások és házak pillanatok alatt vevőre találnak. Ha időben értesülsz az árváltozásokról, könnyen te lehetsz az első, aki ajánlatot tesz – így nagy előnyre tehetsz szert…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.