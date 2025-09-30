Óriási csavar: mégsem indítja el most a kormány a lakásfelújítási támogatást – ez áll a háttérben!

Sokan már szeptemberre várták a kormány új lakásfelújítási támogatási programját, de a bejelentés elmaradt. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón elárulta: egyelőre kivár a kabinet, mert túl nagy felfordulást okozna, ha az új Otthon Start mellett most még egy nagyszabású felújítási programot is elindítanának.

Miért halogatnak?

Nem látszik pontosan, mennyit bír el az építőipar.

Ha egyszerre indulna minden, könnyen kapacitáshiány alakulhatna ki.

Bár az Otthon Startnál van árkorlát, a felújításoknál nem lenne felső árhatár, így az árak elszállhatnának.

A miniszter szerint…