Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?

Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van szó, számos lehetőség kamata is módosulni fog. Jellemzően a fix kamatozású befektetések hozama emelkedni fog, ugyanakkor az inflációhoz, illetve a Diszkont Kincstárjegyhez kötött kamatozású megoldások kamatprémiuma és így várható hozama is csökkenni fog. […]