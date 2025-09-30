Csontozói álláslehetőség Németországban – stabil munka, kiemelkedő fizetés

Ha hosszú távon szeretnél biztos munkát találni külföldön, és érdekel a húsipar, most kiváló lehetőség nyílik számodra! A Beck GmbH & Co. KG, egy tradicionális családi vállalkozás Baden Württemberg tartományban, Németország egyik legnagyobb és legmodernebb kismalac vágóhídján, csontozó munkatársakat keres.

A cég több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, termékei világszerte ismertek, és a munkavállalók számára hosszú távú, stabil munkahelyet biztosítanak.

Milyen feladatok várnak rád?

Húsok előkészítése különféle termékek gyártásához

A malac különböző részeinek csontozása (pl. lapocka, nyak, comb)

Hús formázás, tekerés, bőrözés…