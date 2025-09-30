Csontozói álláslehetőség Németországban – stabil munka, kiemelkedő fizetés
Ha hosszú távon szeretnél biztos munkát találni külföldön, és érdekel a húsipar, most kiváló lehetőség nyílik számodra! A Beck GmbH & Co. KG, egy tradicionális családi vállalkozás Baden Württemberg tartományban, Németország egyik legnagyobb és legmodernebb kismalac vágóhídján, csontozó munkatársakat keres.
A cég több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, termékei világszerte ismertek, és a munkavállalók számára hosszú távú, stabil munkahelyet biztosítanak.
Milyen feladatok várnak rád?
Húsok előkészítése különféle termékek gyártásához
A malac különböző részeinek csontozása (pl. lapocka, nyak, comb)
Hús formázás, tekerés, bőrözés…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.