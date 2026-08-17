Órák alatt elkelhetnek a legjobb lakások – így értesülhetsz róluk elsőként

Lakást vagy házat keresni ma már nem feltétlenül azzal jár, hogy naponta többször végig kell böngészni az összes ingatlanhirdetést. A piac gyorsan változik, a jó ár-érték arányú ingatlanok pedig sokszor rövid idő alatt komoly érdeklődést generálnak. Aki csak időnként néz rá a kínálatra, könnyen lemaradhat egy frissen meghirdetett lakásról vagy akár egy jelentős árcsökkentésről is.

Sokan még mindig úgy keresnek ingatlant, hogy újra és újra megnyitják az ingatlanportálokat, átnézik az újdonságokat, majd bezárják az oldalt. Csakhogy két keresés között éppen…