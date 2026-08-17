Felrobbant a vita a belvárosi terekről: nyílt levélben ment neki a kormány tervének az V. kerület polgármestere

Éles hangú nyílt levélben tiltakozik Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere a kormány egyik új javaslata ellen. A terv szerint több ikonikus belvárosi közterület – köztük a Vörösmarty tér és a Széchenyi István tér – ismét a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhetne. A polgármester szerint azonban semmi nem indokolja a változtatást, és azt is kifogásolja, hogy a kerületiek véleményét nem kérték ki az ügyben – írja a Portfolio.

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