„Nem mindig aranytojást tojó tyúk az ingatlan!” – jön a kijózanodás a lakáspiacon?
Hiába tombol az Otthon Start-láz, szakértők szerint nagy hiba azt hinni, hogy a lakás minden körülmények között biztos befektetés. Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapítója figyelmeztet: a kedvezményes hitel ugyan óriási előnyöket kínál, de a robbanó kereslet miatt az árak hamar elvihetik a nyereség jelentős részét.
Egy 50 milliós hitelnél közel 30 millió forint előny adódhat a piaci kamatokhoz képest – nem csoda, hogy özönlenek a vevők. Csakhogy az árak már most feszítettek, és a korábbi programok tapasztalata szerint 6–12 hónap…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.