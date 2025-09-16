„Nem mindig aranytojást tojó tyúk az ingatlan!” – jön a kijózanodás a lakáspiacon?

Hiába tombol az Otthon Start-láz, szakértők szerint nagy hiba azt hinni, hogy a lakás minden körülmények között biztos befektetés. Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapítója figyelmeztet: a kedvezményes hitel ugyan óriási előnyöket kínál, de a robbanó kereslet miatt az árak hamar elvihetik a nyereség jelentős részét.

Egy 50 milliós hitelnél közel 30 millió forint előny adódhat a piaci kamatokhoz képest – nem csoda, hogy özönlenek a vevők. Csakhogy az árak már most feszítettek, és a korábbi programok tapasztalata szerint 6–12 hónap…