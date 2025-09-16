Eladó közvetlen vízparti luxusvilla Balatonmáriafürdőn – egyedülálló lehetőség a Balaton déli partján

Közvetlenül a Balaton partján eladó egy 230 m²-es, egyszintes luxusvilla, amely a portugál vintage stílus kifinomultságát ötvözi a modern technológiákkal és a balatoni életérzéssel. Az ingatlan Balatonmáriafürdőn, a tó egyik legértékesebb partszakaszán található, 1 250 m²-es vízparti telken, hivatalosan igazoltan közvetlen tókapcsolattal és saját stéggel.

Ez a villa nem csupán nyaraló, hanem egy teljes értékű, prémium otthon, amely kompromisszumok nélkül kínálja a luxust, a kényelmet és a vízparti életstílust.

Balatonmáriafürdő – hagyomány, nyugalom és balatoni életérzés

Balatonmáriafürdő 1896 óta a…