Eladó közvetlen vízparti luxusvilla Balatonmáriafürdőn – egyedülálló lehetőség a Balaton déli partján
Közvetlenül a Balaton partján eladó egy 230 m²-es, egyszintes luxusvilla, amely a portugál vintage stílus kifinomultságát ötvözi a modern technológiákkal és a balatoni életérzéssel. Az ingatlan Balatonmáriafürdőn, a tó egyik legértékesebb partszakaszán található, 1 250 m²-es vízparti telken, hivatalosan igazoltan közvetlen tókapcsolattal és saját stéggel.
Ez a villa nem csupán nyaraló, hanem egy teljes értékű, prémium otthon, amely kompromisszumok nélkül kínálja a luxust, a kényelmet és a vízparti életstílust.
Balatonmáriafürdő – hagyomány, nyugalom és balatoni életérzés
Balatonmáriafürdő 1896 óta a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.