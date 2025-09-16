Új korszak jön a Balatonnál: teljesen átépítik a Tihany–Szántód kompkikötőket – még a nádas fölé is sétálhatunk!
Felújítják a Balaton két legendás kikötőjét: a Tihany–Szántód révet! A 60-as évek óta szolgáló, ikonikus épületek hamarosan visszakapják eredeti fényüket, ráadásul olyan új attrakciókkal gazdagodnak, amelyek minden balatoni utazás kötelező élményévé válhatnak.
Október 27-ig keresik a kivitelezőt arra a gigantikus beruházásra, amelynek részeként:
helyreállítják a szántódi, hiperbolikus-paraboloid héjszerkezetű utasvárót,
kilátó útvonalat építenek, amely a levegőbe vezetve páratlan rálátást ad a nádasra és a teljes kikötőre,
új kiszolgáló épületek, modern tér- és útburkolatok, zöldfelületek születnek,
sőt még a kikötői öblök és…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.