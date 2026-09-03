Nem csak a vitorlák versenyeznek a Balatonon: itt dőlhet el, merre fordul a magyar ingatlanpiac

Napfény, Balaton, prémium környezet és vitorlák – de szeptember elején Balatonfüreden nem csak a vízen lesz komoly verseny. A 10. Ingatlan Regatta keretében megrendezett Real Estate Beach Conference-re az ingatlanpiac, az építőipar és a gazdaság meghatározó szereplői érkeznek, hogy megvitassák az ágazat legégetőbb kérdéseit. Mi vár Budapest fejlesztéseire? Új korszak jöhet a rozsdaövezetekben? Mi lesz a lakáspiac következő nagy dobása, és milyen kihívásokkal néz szembe az építőipar? A válaszokat ezúttal nem egy hagyományos konferenciaközpontban, hanem a Balaton partján keresik. A…