Mennyit fizetsz a Revolutnak – és mennyi profitot hoz ez a banknak?

Olcsó, még olcsóbb, leginkább ingyenes és jó banki szolgáltatásokra vágyott az átlagember. A technológiai forradalom leple alatt el is indult több neobank: N26, Revolut, Wise… Az egyik legismertebb és legnagyobbra értékelt a Revolut lett. Sokak szemében még ma is keveredik az olcsóság és a – Revolut esetében nagyra értékelt – technológiai előny. Ma már azonban […]