Mennyit fizetsz a Revolutnak – és mennyi profitot hoz ez a banknak?
Olcsó, még olcsóbb, leginkább ingyenes és jó banki szolgáltatásokra vágyott az átlagember. A technológiai forradalom leple alatt el is indult több neobank: N26, Revolut, Wise… Az egyik legismertebb és legnagyobbra értékelt a Revolut lett. Sokak szemében még ma is keveredik az olcsóság és a – Revolut esetében nagyra értékelt – technológiai előny. Ma már azonban […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.