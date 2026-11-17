A Nagykörút átalakításától a pesti alsó rakpart megújításán át egészen az M3-as metró meghosszabbításáig számos jelentős fejlesztés kerülhet napirendre a fővárosban. Karácsony Gergely tájékoztatása szerint összesen 68 közlekedési, közterület-fejlesztési és infrastrukturális beruházás alakíthatja Budapest következő éveit – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Látványos változások előtt állhat Budapest: a főváros vezetése olyan fejlesztési csomagot mutatott be, amely a közlekedéstől a közterületeken át az árvízvédelemig számos területet érint. A tervekről Facebook-bejegyzésében számolt be Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint összesen 68 beruházás valósulhat meg…