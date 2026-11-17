Közel megdupláznák az európai diákszállások számát: Spanyolország, Olaszország és Nagy-Britannia lehet a nagy nyertes
Hatalmas bővülés előtt állhat az európai diákszállás-piac: a befektetők a következő két-öt évben csaknem kétszeresére növelnék portfóliójukat, ami több mint 98 ezer új férőhelyet és 15,8 milliárd eurónyi további tőkét jelenthet. A legnagyobb érdeklődés Dél-Európa iránt mutatkozik, de az Egyesült Királyság is ismét felkerült a befektetők térképére – derül ki a Europe Real Estate cikkéből.
Nem csupán fenntartani akarják jelenlétüket az európai diákszállások piacán a befektetők: a következő években nagyszabású terjeszkedésre készülnek. A The Class Foundation és a Savills közös,…Tovább a teljes cikkre
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