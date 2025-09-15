Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?

Egy újabb bank emelte meg a maximálisan igényelhető személyi kölcsön összegét. Már 4 banknál fel lehet venni akár 15 millió Ft-ot a legnépszerűbb fedezetlen hitelből. Egy éve még jóval kevesebb bank kínált ekkora kölcsönösszeget. Miért emelkedik egyre inkább a maximálisan elérhető hitelösszeg, miért vesznek fel egyre több hitelt a magyarok? A személyi kölcsön úgy él […]