Milliós beköltözési sarc söpör végig Magyarországon – Hugyag és Rajka példája sokkolja a vevőket!

Új korszak kezdődött a magyar ingatlanpiacon: egyre több település vezeti be valamilyen korlátozást a beköltözőkkel szemben. A helyi önazonosság védelméről szóló törvény 2025. július 1-jén lépett hatályba, és máris látványos hullámot indított el: a falvak és városok sorra húznak korlátokat az új lakók elé. Hugyag és Rajka például most a „betelepülési hozzájárulás”, bevezetése mellett döntött, azaz a beköltözőknek különadót kell fizetniük.

Hugyag: a vételár 10%-át kérik el!

A Nógrád megyei Hugyag az elsők között lépett – de rögtön országos szinten…